Бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсетях новый ролик с электрическим пикапом Cybertruck. Видео вызвало горячее одобрение со стороны поклонников электрокаров. Вместе с тем, заметили эксперты портала Auto.Mail.Ru, выяснилось, что при подготовке ролика предприниматель в очередной раз схитрил.

В ролике говорилось, что заезд будет на четверть мили (402 метра), в нем принимают участие пикап Tesla Cybertruck с прицепом и новенький Porsche 911. Характеристики машин не назывались.

В конце ролика пикап финиширует первым. При этом выясняется, что на прицепе у него стоит такой автомобиль, что принимал участие в заезде.

Автоэксперты пояснили, что триумф пикапа вызван не его мощью, а грамотным выбором машины-соперника (Маск отобрал самую маломощную модификацию) и качественным монтажом. Кроме того, реальная дистанция предположительно была вдвое короче заявленной предпринимателем четверти мили.