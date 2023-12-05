Автоэксперты: Илон Маск схитрил при подготовке ролика с пикапом

Бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсетях новый ролик с электрическим пикапом Cybertruck. Видео вызвало горячее одобрение со стороны поклонников электрокаров. Вместе с тем, заметили эксперты портала Auto.Mail.Ru, выяснилось, что при подготовке ролика предприниматель в очередной раз схитрил.

В ролике говорилось, что заезд будет на четверть мили (402 метра), в нем принимают участие пикап Tesla Cybertruck с прицепом и новенький Porsche 911. Характеристики машин не назывались.

В конце ролика пикап финиширует первым. При этом выясняется, что на прицепе у него стоит такой автомобиль, что принимал участие в заезде.

Маск обеспокоен тем, что Tesla «роет себе могилу» проблемным пикапом Cybertruck

Автоэксперты пояснили, что триумф пикапа вызван не его мощью, а грамотным выбором машины-соперника (Маск отобрал самую маломощную модификацию) и качественным монтажом. Кроме того, реальная дистанция предположительно была вдвое короче заявленной предпринимателем четверти мили.

Напомним, что в конце ноября 2019 года компания Tesla опубликовала видео, на котором Cybertruck с легкостью перетягивает самый продаваемый автомобиль в США — Ford F-150. В дальнейшем выяснилось, что Маск выбрал «Форд» в минимальной комплектации, его вес был на 400-700 кг меньше, чем у полноприводного электрокара.

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