Автоэксперты: Илон Маск схитрил при подготовке ролика с пикапом
Бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсетях новый ролик с электрическим пикапом Cybertruck. Видео вызвало горячее одобрение со стороны поклонников электрокаров. Вместе с тем, заметили эксперты портала Auto.Mail.Ru, выяснилось, что при подготовке ролика предприниматель в очередной раз схитрил.
В ролике говорилось, что заезд будет на четверть мили (402 метра), в нем принимают участие пикап Tesla Cybertruck с прицепом и новенький Porsche 911. Характеристики машин не назывались.
В конце ролика пикап финиширует первым. При этом выясняется, что на прицепе у него стоит такой автомобиль, что принимал участие в заезде.
Автоэксперты пояснили, что триумф пикапа вызван не его мощью, а грамотным выбором машины-соперника (Маск отобрал самую маломощную модификацию) и качественным монтажом. Кроме того, реальная дистанция предположительно была вдвое короче заявленной предпринимателем четверти мили.
Напомним, что в конце ноября 2019 года компания Tesla опубликовала видео, на котором Cybertruck с легкостью перетягивает самый продаваемый автомобиль в США — Ford F-150. В дальнейшем выяснилось, что Маск выбрал «Форд» в минимальной комплектации, его вес был на 400-700 кг меньше, чем у полноприводного электрокара.