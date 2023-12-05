Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю

Lamborghini сократит рабочую неделю и повысит зарплаты работникам
Профсоюзы Fiom и Fim сделали совместное заявление, в котором рассказали о заключении договорённости с итальянским автопроизводителем Lamborghini. Соглашение предполагает частичное введение четырёхдневной рабочей недели и повышение зарплат для рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новый контракт предполагает чередование рабочих смен — пятидневную и четырёхдневную. Это сократит общее число рабочих дней в год на 22. При этом тем рабочие, которые заняты на производстве в три смены, будут чередовать одну пятидневную и две четырёхдневные рабочие недели. Помимо этого, сотрудникам Lamborghini постепенно увеличат бонусы за непрерывный стаж до 2026 года — размер этой премии вырастет с 1000 евро до 2200 евро. Также появится годовая премия за достигнутые результаты (4000 евро), премия в честь 60-летнего юбилея компании (единоразовая выплата в 1000 евро) и увеличение ряда других надбавок, которые связаны с повышением квалификации рабочих.
«Характеристиками этого исторического соглашения являются: значительное сокращение рабочего времени, увеличение годовой зарплаты, прием 500 новых сотрудников», — сообщили профсоюзы.
Ранее появилась информация о том, что 45 компаний в Германии решили перейти на четырёхдневную рабочую неделю.