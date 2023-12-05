Lamborghini введет 4-дневную рабочую неделю

Новый контракт предполагает чередование рабочих смен — пятидневную и четырёхдневную. Это сократит общее число рабочих дней в год на 22. При этом тем рабочие, которые заняты на производстве в три смены, будут чередовать одну пятидневную и две четырёхдневные рабочие недели. Помимо этого, сотрудникам Lamborghini постепенно увеличат бонусы за непрерывный стаж до 2026 года — размер этой премии вырастет с 1000 евро до 2200 евро. Также появится годовая премия за достигнутые результаты (4000 евро), премия в честь 60-летнего юбилея компании (единоразовая выплата в 1000 евро) и увеличение ряда других надбавок, которые связаны с повышением квалификации рабочих.