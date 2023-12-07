Столичных водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за пробок

На столичных дорогах наблюдаются серьезные заторы. Об этом сообщает Telegram-канал «Молния. Москва». Из-за этого автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт.

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«В центре города наблюдаются сильные пробки, особенно на Садовом и кольце. Бородинский мост и вовсе перекрыли. Возможно, это вызвано тем, что в столицу прибыл президент Ирана», — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, движение в городе стабильное. В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее — со скоростью 26 км/ч.