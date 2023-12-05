Таксистам предложили разрешить перевозки между регионами
Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий смягчение законодательства в отношении межрегиональных перевозок, пишет портал Quto.ru.
По данным портала, согласно действующему законодательству, водители такси могут работать с пассажирами только на территории конкретного субъекта РФ.
Перевозка клиентов в другой регион из субъекта РФ, в котором получено разрешение, допускается в виде исключения. Но взять пассажиров в этом регионе таксист не имеет права. Соответственно, возвращение домой без клиентов приносит водителю убытки.
Парламентарии посчитали такое положение дел несправедливым и призвали снять запреты на междугородние перевозки.
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