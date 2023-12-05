Таксистам предложили разрешить перевозки между регионами

По данным портала, согласно действующему законодательству, водители такси могут работать с пассажирами только на территории конкретного субъекта РФ.

Перевозка клиентов в другой регион из субъекта РФ, в котором получено разрешение, допускается в виде исключения. Но взять пассажиров в этом регионе таксист не имеет права. Соответственно, возвращение домой без клиентов приносит водителю убытки.