Российский дилер отказался от иранских машин SAIPA

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.