Названы любимые цвета покупателей новых "Москвичей"

Покупатели кроссоверов «Москвич 3» чаще всего выбирают автомобили серого и белого цветов, для лифтбеков «Москвич 6» серый является безусловным лидером. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Москвича».

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На машины серого цвета приходится 27% продаж кроссовера «Москвич 3», еще 25% реализованных машин — белого цвета, 18% — черного. Среди проданных лифтбэков «Москвич 6» 60% машин серого цвета, на черный цвет приходится 30%, оставшиеся 10% машин белые.

Электрические кроссоверы «Москвич 3е» россияне чаще покупают в голубом цвете (41% машин). На белый цвет приходится 24%, на красный — 17%.