Китайские автомобили в России: полные склады и снижение цен

По итогам ноября ростом продаж в России отметились только тройка лидеров из топ-10 китайских марок. В целом это привело к тому, что автопроизводители их Поднебесной стали снижать цены на популярные модели и возвращать весомые поддержки по trade-in и F&I. К такому выводу пришли эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ), которые проанализировали результаты продаж китайских автомобилей в ноябре 2023 года.

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Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "РГ"), в абсолютных цифрах лучше всего в ноябре (и второй месяц подряд) раскупали автомобили Haval - клиентов нашли 14,4 тыс. машин (+12%). При этом кроссовер Jolion (6,1 тыс. шт.) сохранил статус самой популярной иномарки. Благодаря поддержкам дистрибьютора эта модель остается в числе тех немногих кроссоверов, которые можно приобрести дешевле 2 млн рублей, а российская сборка позволяет машине оставаться участником ряда госпрограмм. Очень неплохо (почти по 2 тыс. машин в месяц) раскупали кроссовер Dargo. Вполне тепло рынок принял и новинку текущего года - внедорожник M6, по которому в ноябре состоялось 1,8 тыс. сделок.

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С Chery ситуация более сложная. Приведя на рынок уже пять своих суббрендов, внимание и бюджеты потребителей распыляются по разным маркам (Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Omoda, Jetour). Общее количество продаж материнской Chery перестало расти прежними двузначными темпами (11,3 тыс. шт., +3% к октябрю). Тем не менее, группе Chery в целом такая разносторонняя атака на рынок с помощью, по сути, похожих тех моделей в разных "обертках" выгодна.

Погоду бизнесу Geely (10,6 тыс. шт., +1%) продолжали в последний месяц осени делать всего две модели - кроссоверы Monjaro и Coolray. Обе ежемесячно находят более чем по 3 тыс. владельцев. Однако Monjaro часто продолжали ввозить по каналам параллельного импорта из Киргизии. Даже после повышения утильсбора конечный покупатель такой машины экономит до 700 тыс. рублей. В свою очередь, "паркетник" Coolray в октябре пережил обновление и подорожал почти на полмиллиона рублей. При таких амбициях машина рискует растерять немало своих поклонников. Впрочем, освободившуюся нишу занял Belgee X50, производство которого наладили в Белоруссии. По сути, это тот же дорестайлинговый Coolray, только с ценниками 2,2-2,3 млн рублей.

Бренд Changan (6,6 тыс. шт., +4% к октябрю) также показал, что подходит к российскому рынку наиболее гибко. В гамме марки более десятка моделей, которые стараются привлекать клиентов в широком (от 1,7 до 4 млн рублей) диапазоне цен.

В то же время марке Jetour (1,7 тыс. шт., -10%), уверенно стартовавшей в начале года, сложно бороться с "китайцами"-лидерами. Догнать по популярности хотя бы бренды Exeed и Omoda (у каждого почти 4,1 тыс. машин в ноябре) Jetour пока вряд ли сможет. Нет такой перспективы и у SWM. Первые кроссоверы этой марки наш рынок ждал еще в мае текущего года, но получил в ноябре, и пока их продажи штучные. Первоначальные привлекательные ценники "Автотора" на эту продукцию оказались на деле не столь "вкусны" - от 2,6 млн рублей.

Другие бренды завода в Калининграде также пока так и не вышли на сколько-нибудь существенные объемы продаж. Kaiyi нашла в ноябре порядка 700 покупателей (-32%). BAIС пришлось довольствоваться полутысячей сделок (-10%). Естественно, что на этом фоне планы завода по сбыту в 2023 году 70 тысяч машин выглядят излишне амбициозными.