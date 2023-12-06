JMC разработал внедорожник-клон Haval H5 с "начинкой" от Ford

Внешне автомобиль очень напоминает Haval H5, с другой стороны, сам H5 недвусмысленно похож на Ford F-Series. И это сходство JMC куда более оправданно, так как преемственность дизайна одобрена старым партнёром JMC - компанией Ford. Более того, JMC Avenue построен на агрегатах Ford Ranger.

В базе Министерства промышленности КНР есть данные о габаритах "Авеню": длина внедорожника составляет 5435 мм, ширина - 1935 мм, размер колёсной базы - 3270 мм. При этом салон у автомобиля пятиместный.

Для "Авеню" заявлен бензиновый фордовский EcoBoost 2,3 литра мощностью 245 л.с., который будет агрегатироваться с 6-ступенчатой МКПП или с 8-диапазонным "автоматом". Привод - задний и подключаемый полный с блокировкой переднего дифференциала.