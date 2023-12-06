Назван размер премии сотрудникам АвтоВАЗ по итогам года

Сотрудникам «АвтоВАЗа» объявили о выплате премии в размере 14 тыс. рублей по итогам года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Прямо сейчас на профсоюзной конференции АО «АвтоВАЗ» выступил президент компании Максим Соколов . Подводя итоги года, он отметил профессиональную работу коллектива в непростых условиях и объявил о выплате премии сотрудникам в размере 14 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам компании, мобилизованным в ряды ВС РФ также будет выплачена премия в размере 28 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет продажи своих автомобилей в Иране. Уже найден партнер, который станет представителем бренда в Иране. В стране будут представлены модели Vesta, Granta и Niva Travel. В будущем «АвтоВАЗ» наладит выпуск своих автомобилей в Иране.