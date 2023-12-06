Бочкарев: На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

Специалисты завершили устройство конструкций пролетного сооружения будущего моста через реку Битцу, который войдет в состав Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На объекте полностью выполнены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения, выполнено устройство правой и левой железобетонных плит", – сказал Бочкарев. Он уточнил, что длина сооружения составит 109 метров, а общая длина участка МСД – около 11 километров, из которых 3,6 километра представляют собой главную трассу, а остальные – улично-дорожную сеть. По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, помимо моста через реку, здесь возводят 4 эстакады, 2 тоннеля и 3 очистных сооружения. Самым длинным инженерным сооружением на участке МСД станет 628-метровая эстакада от внутренней стороны МКАД. "Проектом предусмотрено сооружение двух надземных и одного подземного пешеходных переходов, а также реконструкция существующего подземного", – сказал он. Ранее Сергей Собянин заявил, что участок Московского скоростного диаметра готов на 45%. На момент октября на объекте велись работы по устройству плиты пролетного строения, а в мае специалисты продолжали возводить опоры.