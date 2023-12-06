Сколько автомобилей Porsche произвел завод в Лейпциге за всю историю

Именно столько машин произвел завод Porsche в Лейпциге, который работает с 2002 года. Изначально на предприятии собирали Cayenne, причем без сварки и окраски — эти процессы были налажены на заводе Volkswagen в Словакии. Семь лет назад лейпцигская площадка освоила полный производственный цикл с запуском модели Panamera, и сейчас там собирают три модели: Cayenne, Panamera и Macan.

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На днях с конвейера сошел двухмиллионный автомобиль, и им стала Panamera нового поколения, сообщает пресс-служба Porsche. Это Panamera Turbo E-Hybrid в оранжевом оттенке Madeira Gold Metallic для заказчика из Дубая. Начальная цена такого автомобиля — 192 500 евро (19,2 миллиона рублей по актуальному курсу). Во столько обойдется гибридная Панамера с 4,0-литровым 519-сильным турбомотором V8 и 191-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатый «робот» PDK. Суммарная мощность агрегатов составляет 680 сил, а емкость батареи — 25,9 киловатт-часа. На чистом электричестве гибрид проезжает до 91 километра.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Panamera сменила поколение в конце ноября этого года. Помимо гибрида Turbo E-Hybrid, в семейство входят заднеприводная Panamera и полноприводная Panamera 4 с бензиновым 2,9-литровым 353-сильным турбомотором V6, версии с моторами V8 (они появятся позже и будут доступны лишь на некоторых рынках) и три еще не представленных гибрида линейки E-Hybrid.

Что касается завода в Лейпциге, то сейчас он обеспечивает работой 4,4 тысячи жителей Саксонии. Несколько лет назад при поддержке Ericsson предприятие подключили к сети 5G: широкополосная сеть использует некоммерческие частоты и через нее реализовано управление роботами.