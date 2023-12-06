Дилеры предложили сажать тех, кто скручивает пробег, на срок до трех лет

"Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка [по пробегу], было больше", - цитирует проект Подщеколдина, который в качестве одной из мер наказания называет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, аргументируя это тем, что "сейчас примерно такой средний размер ущерба при мухлеже с пробегом".