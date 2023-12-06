Дилеры предложили сажать тех, кто скручивает пробег, на срок до трех лет
О разрабатываемом законопроекте об уголовной ответственности за скручивание пробега в беседе с Авто Mail.ru рассказал глава Ассоциации российские автодилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.
"Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка [по пробегу], было больше", - цитирует проект Подщеколдина, который в качестве одной из мер наказания называет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, аргументируя это тем, что "сейчас примерно такой средний размер ущерба при мухлеже с пробегом".
Если правонарушение совершается неоднократно - два и более раз, то к тем, кто скручивает пробег должна применяться уголовная ответственность, считает глава РОАД:
"Я думаю, от одного года до трех лет будет. Исправительные работы и так далее".
По словам Подщеколдина, поправка должна быть внесена в Административный и Уголовный кодексы, а также в правила регистрации транспортных средств. Плюсом должны быть сформированы соответствующие приказы МВД и Федеральной таможенной службы и прочие документы.
Пока административного и уголовного наказания за скрученный пробег не существует, следует внимательно отнестись к покупке подержанного авто.