Toyota нашла способ сохранить спорткары с ДВС

В отличие от многих других игроков рынка, Toyota не собирается полностью переводить свою линейку на электричество и отказываться от двигателей внутреннего сгорания. В компании верят в будущее ДВС, но признают, что придется соблюдать новые правила и запреты в разных регионах. Поэтому Toyota планирует перевести моторы на водородное топливо, сказал в интервью Autocar менеджер Toyota Gazoo Racing Масахито Ватанабэ.

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На прошедшем автосалоне в Токио Toyota показала концепт с индексом FT-Se, который предвосхищает будущие электрические спорткары марки. Однако Gazoo Racing не задается целью стать полностью «батарейным» подразделением: как и прежде, в Toyota верят, что стоит вкладываться в различные силовые установки, в том числе водородные.

Ватанабэ подчеркнул, что у компании богатый опыт в разработке силовых установок на водороде — как электрических, так и основанных на поршневых двигателях. Например, в 2021 году Gazoo Racing перевела на водород «турботройки» GR Yaris и GR Corolla. А в 2022-м «Тойота» в сотрудничестве с Yamaha построила водородную версию «атмосферника» V8 5.0 от купе Lexus RC F.

Вместе с тем топ-менеджер признал, что существующая инфраструктура недостаточно развита для коммерческого успеха водородомобилей. Этим, как считают в Toyota, обусловлен рыночный провал седана Mirai: на дорогах слишком мало заправок для него. Однако машины на водороде в конце концов займут свою нишу, верит Ватанабэ.