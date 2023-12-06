Новый Mercedes-Benz CLE получил первую AMG-версию

В гамму нового Mercedes-Benz CLE добавили AMG-версию. Купе CLE53 4Matic+ получило «шестерку» M 256M с комбинированным наддувом, адаптивное шасси и подруливающую заднюю ось. Привод, разумеется, полный, с возможностью полного отключения «передка» для экономии топлива и отдельным дрифт-режимом, в котором CLE53 остается сугубо заднеприводным во всём диапазоне скоростей.

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Новый Mercedes-AMG CLE53 4Matic+ станет входным билетом в мир «заряженных» купе. Причем производить впечатление на покупателей в основном будет сочетание спортивных пропорций и ездовых качеств «цешки» со статусностью и простором E-Class. От обычного CLE версия AMG отличается расширенной колеей спереди и сзади (на 58 и 75 мм соответственно), передним бампером с увеличенным центральным воздухозаборником и небольшим спойлером. Сделать облик еще более эффектным помогут пакеты AMG Optics (завихрители, более крупный спойлер и диффузор), AMG Night (черненый декор) и AMG Carbon (углепластиковые элементы).

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Под капотом CLE53 4Matic+ прописалась бензиновая «шестерка» 3.0, дополненная 48-вольтовыми стартер-генератором. Это хорошо знакомый нам «рядник» M 256, который после модернизации сменил внутренний индекс на M 256M. Он по-прежнему оснащен комбинированным наддувом (турбокомпрессор + электрический нагнетатель), но выдает 449 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента (600 Нм в «овербусте»). Помогает мотору автомат AMG Speedshift TCT 9G с возможностью ручного переключения передач. Тягу между колесами распределяет система полного привода AMG Performance 4Matic+ с отдельным режимом для дрифта.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz