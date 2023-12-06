В Сочи два друга сожгли автомобиль при попытке угона

В Сочи полицейские задержали 35-летнего мужчину, который вместе с другом пытался угнать ВАЗ-2105, однако машина загорелась. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи». Второго участника попытки угона разыскивают.

«Чтобы завести машину они открыли переднюю пассажирскую дверь и, проникнув в салон, замкнули провода под панелью. В этот момент «пятерка» неожиданно загорелась, а неудавшиеся угонщики спешно ретировались с места происшествия», — отмечается в сообщении полиции.

На опубликованной видеозаписи с камеры наблюдения видно, что после того, как салон заволокло дымом, злоумышленники открыли капот машины, а после скрылись. Разгоревшееся пламя полностью охватило ВАЗ.

В результате пожара никто не пострадал, автомобиль удалось потушить.