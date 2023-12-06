Названы китайские автомобили, на которые массово жалуются россияне

Портал «Автовзгляд» опубликовал результаты исследования обработки более 500 000 отзывов о китайских автомобилях в российском сегмент интернета. Оказалось, что россияне не особо лестно отзываются о продукции китайского автопрома. Обработкой отзывов занималось агентство Sidorin LAB, которое использовало специальные алгоритмы мониторинга, а также фильтрацию всех упоминаний. Отзывами о китайских автомобилях делились россияне, которые познакомились с китайскими автомобилями и по ряду причин отказались от их использования.

© Южный автомобиль

Многие владельцы китайских машин отметили сложности с техническим обслуживанием и отсутсвие запчастей. При этом обслужить автомобиль в стороннем сервисе не получится, а придется ехать только к официальному дилеру. Китайцы не предоставляют доступ к каталогу официальных запчастей сторонним автосервисам. Официальные дилеры завышают стоимость ремонтных работ, так как альтернативы у клиентов нет.

При этом не все официалы в состоянии обслужить китайский автомобиль. Все это связано со спецификой сборки и производства китайских автомобилей. Также в исследовании были названы марки китайских автомобилей, на которые массово жалуются россияне.

В частности продукция марок Haval и Great Wall подверглась критике россиян за повышенный расход топлив и слабую устойчивость кузовных элементов к коррозии. Бренд Exeed критикуют за низкое качество тормозных механизмов. Бренд FAW разочаровал пластиковыми деталями и плохой антикоррозийной обработкой машин.