Дизайн-студия Toyota Calty показала несколько концептов

Североамериканская дизайн-студия Toyota Calty разрабатывает концепты с 1970-х годов. Это означает, что у него в хранилище скрыто много классных вещей, и уже второй раз ими делятся с нами.

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Сегодня нам показали пятидверный вариант Scion FR-S, среднемоторный спортивный автомобиль и небольшой электрический хэтчбек.

X86D

Toyota GR86 в США продавался под именем Scion FR-S. В Toyota Calty были настолько очарованы этим купе, что взяли его за основу и превратили в стильный пятидверный универсал.

Полностью переделали интерьер, ориентировав его на водителя, а поскольку двигатель тут был от Subaru, то студия решила сохранить фирменный полный привод.

Первый электромобиль Calty

Еще до того, как был выпущен первый Prius, Toyota хотела посмотреть, как может выглядеть массовый серийный электромобиль. Результатом стал легкий и компактный хэтчбек с аэродинамическим кузовом.

У него были узкие шины, обтекаемый профиль и четыре места внутри, что по мнению дизайнеров идеально подходило для городской эксплуатации.

Future High Performance

В 1989 году был создан концепт Future High Performance — двухместный спидстер со средним расположением двигателя. Хотя его дикий корпус и прозрачные панели кузова наверняка привлекали внимание прохожих, они не были его самой сумасшедшей особенностью.