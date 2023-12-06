Мишустин рассказал о планах автопрома России на ближайшие четыре года

"А в горизонте трех-четырех лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 миллиона машин в год", - заявил глава кабмина, выступая с лекцией в рамках проекта Российского общества "Знание". Более 70% продаж должно приходиться на машины, выпущенные в России.

Хорошие перспективы у российского автомобилестроения в электротранспорте. В течение следующих трех лет на заводах страны планируется выпустить около 100 тысяч машин этого класса, подчеркнул Мишустин. Российский автопром, по его словам, будет развиваться в сторону повышения экологичности и эффективности.