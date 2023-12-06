Модель Mini Cooper SE 2025 получит новую внешность

Любителям Mini Cooper S, стремящимся к спортивному внешнему виду без излишних расходов, представляется прекрасная возможность. Производитель только что анонсировал новую комплектацию John Cooper Works для этого мощного хэтчбека, придающую ему внешний вид классического JCW, но без чрезмерных технических усовершенствований.

Модификации Cooper SE в рамках пакета John Cooper Works начинаются с обновленной окантовки радиаторной решетки и логотипа, выполненного в глянцевом черном цвете. Автомобиль также оснащен индивидуализированными световыми элементами в светодиодных фарах, включая простые горизонтальные полосы дневных ходовых огней. Кроме того, модель получила специальные 18-дюймовые легкосплавные диски с 10 спицами в двухцветном исполнении, сквозь которые видны красные тормозные суппорты стандартной тормозной системы. Контрастная крыша, аэродинамически оптимизированные корпуса боковых зеркал, окрашенные в Chilli Red, и красная графика на капоте дополняют внешний облик.

В салоне обновления включают спортивные сиденья с синтетической кожей и красной строчкой. Фронтальная панель и дверные карты также имеют уникальную черно-красную цветовую гамму, а большой центральный информационно-развлекательный экран обновлен и оснащен режимом Go-Kart, изменяющим внутреннее освещение на красный и регулирующим отклик акселератора.