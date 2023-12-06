Модель Mini Cooper SE 2025 получит новую внешность

Модель Mini Cooper SE 2025 получит внешность спортивного John Cooper Works
Любителям Mini Cooper S, стремящимся к спортивному внешнему виду без излишних расходов, представляется прекрасная возможность. Производитель только что анонсировал новую комплектацию John Cooper Works для этого мощного хэтчбека, придающую ему внешний вид классического JCW, но без чрезмерных технических усовершенствований.
Модификации Cooper SE в рамках пакета John Cooper Works начинаются с обновленной окантовки радиаторной решетки и логотипа, выполненного в глянцевом черном цвете. Автомобиль также оснащен индивидуализированными световыми элементами в светодиодных фарах, включая простые горизонтальные полосы дневных ходовых огней. Кроме того, модель получила специальные 18-дюймовые легкосплавные диски с 10 спицами в двухцветном исполнении, сквозь которые видны красные тормозные суппорты стандартной тормозной системы. Контрастная крыша, аэродинамически оптимизированные корпуса боковых зеркал, окрашенные в Chilli Red, и красная графика на капоте дополняют внешний облик.
В салоне обновления включают спортивные сиденья с синтетической кожей и красной строчкой. Фронтальная панель и дверные карты также имеют уникальную черно-красную цветовую гамму, а большой центральный информационно-развлекательный экран обновлен и оснащен режимом Go-Kart, изменяющим внутреннее освещение на красный и регулирующим отклик акселератора.
По информации Центральной Службы Новостей, эти изменения коснулись только внешнего и интерьерного дизайна, без внесения каких-либо модификаций в моторную линейку. Так, Cooper SE John Cooper Works Trim продолжает оснащаться одним электродвигателем мощностью 215 л.с. и максимальным крутящим моментом 330 Нм. К нему прилагается батарея на 54,2 кВт*ч, обеспечивающая автомобилю запас хода около 402 км на полной зарядке по циклу WLTP, а также способность разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. Благодаря новейшим технологиям, аккумулятор автомобиля может быть заряжен с 10% до 80% всего за 30 минут.