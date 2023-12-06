В России продали последний Volkswagen Taos российской сборки

Новые кроссоверы Volkswagen Taos российской сборки закончились. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дилерском центре Volkswagen в Калининграде, где в декабре оставался в продаже последний экземпляр этой модели. На выбор теперь предлагаются только китайские модели.

«Автомобилей Taos, к сожалению, у нас уже нет, потому что поставки давно прекращены, а с пробегом машину еще никто не сдал», — сообщила сотрудница дилерского центра и предложила в качестве альтернативы китайский кроссовер Jetta VS7.

Согласно данным Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus), по состоянию на конец ноября последние два новых Volkswagen Taos оставались у дилеров в Магнитогорске и Калининграде. Один из них был продан в конце месяца, последний экземпляр в Калининграде также реализован, уточнили в дилерском центре.