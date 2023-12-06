Россиянам назвали пять наиболее тяжелых поломок непрогретого автомобиля

«Первое, что может пострадать при езде на холодной машине, — двигатель. Поршни прогреваются крайне неравномерно, и если выехать из двора и резко нажать на газ, они могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений. Второе, что может выйти из строя, — это коробка передач. В отличие от двигателя она прогревается только при движении. Ледяные детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места надо плавно, давая возможность агрегатам притереться. Это касается любых типов трансмиссий», — сказал Колодочкин.