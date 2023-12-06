Россияне чаще покупают электрокары Zeekr, чем отечественные Evolute

Статистику по продажам машин сегмента EV публикует «Автостат» — в ней учтены не только те модели, которые представлены на российском рынке официально, но и те, которые возят в страну в частном порядке. Причем последние пользуются огромной популярностью — пример тому марка Zeekr, не имеющая представительства в России, но которая занимает первое место по объемам продаж электрокаров на рынке. Она значительно обгоняет даже «отечественный» Evolute с производством в Липецкой области.

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На первой строчке рейтинга находится Zeekr 001, который в ноябре разошелся в России в количестве 463 экземпляров. Эта модель занимает долю в 27,2 процента рынка электрокаров. На втором месте Evolute i-Pro липецкой сборки, он завершил месяц с результатом 226 проданных штук (доля рынка — 13,3 процента). Замыкает первую тройку Volkswagen ID.4 (134 штуки, доля рынка — 7,9 процента), и это еще одна модель, поставляемая по параллельному импорту.

Evolute

Volkswagen

Zeekr

Москвич

Volkswagen

Zeekr

Hongqi

В топ-5 вошли Zeekr X (129 шт.) и отечественный «Москвич 3е». Далее места распределились следующим образом: на шестом — Volkswagen ID.6 (65 шт.), на седьмом — Zeekr 009 (58 шт.), на восьмом — Honda E:NS1 (45 шт.), на девятом — Tesla Model Y (41 шт.). Помимо перечисленных машин, россияне в ноябре купили еще 364 электромобиля других моделей и марок.

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Таким образом, из девяти перечисленных моделей лишь две продаются в России официально, а также выпускаются в стране — это Evolute i-Pro и «Москвич 3e». При этом обе они на деле являются китайскими машинами, на которых заменили шильдики: i-Pro — это Dongfeng Aeolus E70, а «Москвич 3е» — JAC E40X.