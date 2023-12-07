Супергибрид Lamborghini Revuelto превратили в арт-объект

Окраска кузова машины, получившей название Opera Unica, потребовала 435 часов, ещё 220 ушло на отделку салона, притом что все работы выполнялись преимущественно вручную. По технике никаких изменений не произошло. Купе по-прежнему полагается на «атмосферник» V12 6.5 и три электромотора, которые обеспечивают комбинированную отдачу 1015 лошадиных сил. На разгон до ста Revuelto тратит 2,5 секунды.

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Очередная Opera Unica (с итал. — уникальная работа) от Lamborghini дебютировала на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами. Это созданный совместными усилиями Centro Stile и отделения Ad Personam супергибрид Revuelto, точнее, его артистичная версия, отмечающая 60-летие марки через обращение к искусству. Причем по аналогии с Huracan Sterrato Opera Unica главную роль здесь снова играет цвет.

Lamborghini

Lamborghini

Кузов купе окрашен вручную, с эффектом плавного перехода от фиолетового Viola Pasifae к черному Nero Helene и акцентными мазками в теплых и холодных оттенках. Со слова Lamborghini, разработка и тестирование процесса окраски заняли 76 часов. Ну а на реализацию ушло 435 — больше 18 суток! Ещё 220 часов добавил салон, выполненный из кожи двух цветов: Nero Ade и Viola Acutus. На спинках кресел, потолке и дверных картах появились юбилейные логотипы, а на крышке кнопки запуска двигателя — пестрые «подтеки».

Lamborghini

Lamborghini