Новый Suzuki Swift: гибридный довесок, вариатор и полный привод

Мировая премьера нового Suzuki Swift состоялась в октябре на выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио, но там он был представлен в статусе концепта и без технических подробностей — они раскрыты сегодня в преддверии старта продаж в Японии, намеченного на 13 декабря.

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Главным рынком для Suzuki Swift сегодня является Индия, здесь он локализован как Maruti Suzuki Swift и на данный момент является абсолютным бестселлером: его продажи за первые десять месяцев этого года составили 176 315 шт. (+18,2% по сравнению с АППГ). Тем не менее в Индии новый Swift появится лишь в середине следующего года, а дебютным рынком для хэтчбека нового поколения станет родная Япония, где коммерческие успехи Свифта заметно скромнее: с января по октябрь реализовано 22 375 шт. (+13,5%). Европа — второй по значимости рынок для Свифта, здесь он за первые десять месяцев этого года разошёлся тиражом 35 365 шт. (+39%), хэтчбек нового поколения появится у европейских дилеров в следующем году.

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Новое поколение будет четвёртым для Свифта в его нынешнем форм-факторе и как минимум седьмым, если вести хронологию от исходного японского хэтчбека, разработанного в начале 80-х годов прошлого века. Под нынешним форм-фактором имеется в виду округлый хэтчбек с зачернёнными передними стойками кузова и крышей типа «кепка» — в таком виде Swift дебютировал в 2004 году. Как видно по фотографиям, приверженность выбранному двадцать лет назад форм-фактору полностью сохранена, да и по части техники, как сегодня выяснилось, ничего принципиально нового «четвёртый» Swift не предлагает. Снаружи отличить «четвёртый» Swift от «третьего» проще всего по поясной выштамповке ниже подоконной линии — прежде такой выштамповки не было.

Колеса.ру

Основные размеры Свифта со сменой поколений практически не изменились: колёсная база прежняя — 2450 мм, габаритная длина хэтчбека четвёртого поколения — 3860 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1500-1525 мм (в зависимости от модификации). Кузов стал жёстче за счёт более широкого применения клеевых соединений, улучшена шумоизоляция и аэродинамические характеристики (конкретные цифры не приводятся). Передняя подвеска, разумеется, — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой (в том числе у полноприводных версий), ход задней подвески со сменой поколений увеличен, чтобы езда по неровным дорогам была более комфортной. Штатные колёса — 15- либо 16-дюймовые.

Колеса.ру

Салон «четвёртого» Свифта выглядит откровенно старомодно, здесь сохранён классический щиток приборов со стрелочными циферблатами и отдельный блок микроклимата с физическими клавишами. Экран мультимедийной системы переместился вверх и теперь не врезан в центральную консоль, а как бы парит над ней в толстой чёрной глянцевой рамке (диагональ экрана — 9 дюймов). Места для хранения мелочей стало больше. Список доступных для модели электронных ассистентов водителя существенно расширен, в нём появились адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом и камера, следящая за самочувствием водителя. Погрузочная высота багажника уменьшилась, объём багажника — 265 л.

Колеса.ру

Для нового Свифта на данный момент заявлен единственный бензиновый 1,2-литровый трёхцилиндровый «атмосферник» Z12E с максимальной отдачей в 82 л.с. и 108 Нм, в базовой комплектации XG он идёт только в сочетании с вариатором, но привод может быть как передним, так и полным (мощность на задние колёса отбирает муфта). Старшие комплектации Hybrid MX и Hybrid MZ по умолчанию мягкогибридные с 12-вольтовой электросистемой: бензиновому ДВС здесь ассистирует стартер-генератор (3,1 л.с., 60 Нм), компактная буферная литий-ионная батарея ёмкостью 3 А·ч расположена по креслом переднего пассажира (имеется ввиду японская праворульная версия).

Колеса.ру

Только в комплектации Hybrid MX новый Swift доступен на «механике» (5 ступеней) и только в сочетании с передним приводом — Suzuki утверждает, что это уникальное предложение на японском рынке. Комплектацию Hybrid MX также можно получить в сочетании с вариатором (передний либо полный привод), самая богатая комплектация Hybrid MZ доступна только с вариатором (передний либо полный привод).

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