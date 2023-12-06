На Украине мобилизуют внедорожники, производство которых прекратилось 50 лет назад
Несмотря на то, что зарубежные спонсоры продолжают поставлять ВСУ различную автомобильную технику, полностью закрыть потребность вооруженных формирований киевского режима им не удается.
К тому же наши бойцы регулярно сообщают об уничтожении различных тактических пикапов, джипов и грузовиков, выпущенных в Японии, США и Западной Европе.
Поэтому вэсэушники вынуждены мобилизовывать гражданские машины, в том числе прослужившие многие десятилетия. Так, например, у одного из подразделений был замечен "козлик" - советский двухосный ГАЗ-69, отличающийся высокой проходимостью в распутицу.
Известно, что производство таких автомобилей было прекращено пятьдесят лет назад. На территории бывшего СССР они еще достаточно долго служили в различных силовых ведомствах. Однако постепенно их заменили на УАЗ-469/ УАЗ-3151, которые тоже сейчас встречаются в ВСУ.
Наряду с ГАЗ-69 у ВСУ есть и "луноходы" - ЛуАзы-969, "Запорожцы" ЗАЗ-968М, модификации "Таврии", "Волги" М-21 и М-24, ГАЗ-63, а также другие изделия советской автомобильной промышленности, объекты которой на территории Украины были разрушены местными "эффективными менеджерами" еще до начала Специальной военной операции.