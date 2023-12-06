Несмотря на то, что зарубежные спонсоры продолжают поставлять ВСУ различную автомобильную технику, полностью закрыть потребность вооруженных формирований киевского режима им не удается.

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К тому же наши бойцы регулярно сообщают об уничтожении различных тактических пикапов, джипов и грузовиков, выпущенных в Японии, США и Западной Европе.

Поэтому вэсэушники вынуждены мобилизовывать гражданские машины, в том числе прослужившие многие десятилетия. Так, например, у одного из подразделений был замечен "козлик" - советский двухосный ГАЗ-69, отличающийся высокой проходимостью в распутицу.

Известно, что производство таких автомобилей было прекращено пятьдесят лет назад. На территории бывшего СССР они еще достаточно долго служили в различных силовых ведомствах. Однако постепенно их заменили на УАЗ-469/ УАЗ-3151, которые тоже сейчас встречаются в ВСУ.