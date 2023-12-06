Глава Минпромторга рассказал, для чего в ОАЭ приобретают автомобили Aurus

Мантуров: Aurus в ОАЭ приобретаются для государственных и частных целей
Автомобили Aurus, производство которых было запущено в ОАЭ, пользуются спросом как среди госслужащих, так и у частных лиц. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, для глав делегаций на экологическом форуме приобретаются бронированные лимузины Aurus.
"И одновременно с тем, что вот уже собрано определенное количество автомобилей с ноября месяца, они могут как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов приобретаться", - сказал он.
Производство Aurus в ОАЭ началось в ноябре 2023 года. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.