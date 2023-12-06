Уникальная модель Aston Martin DB2/4 Coupe уйдет с молотка

Aston Martin DB2/4 Coupe 1954 года является одним из самых уникальных и впечатляющих автомобилей. С его элегантными линиями, стройным силуэтом и небольшими хвостовыми плавниками, он притягивает внимание своей необычной красотой. Аукционный дом RM Sotheby’s планирует выставить этот выдающийся автомобиль на аукционе 8 декабря в Нью-Йорке. Ожидаемая цена лота колеблется от 1,2 до 1,6 миллиона долларов (около 109,9-146,5 млн рублей).

Этот Aston Martin примечателен тем, что это единственное купе DB2/4, которое было создано Bertone. Итальянская компания по производству кузовов выпустила шесть версий кабриолета и лишь одно купе с жесткой крышей, сообщает Центральная Служба Новостей.

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История этого автомобиля начинается с Стэнли Х. Арнольта II, богатого бизнесмена из Индианы, который увлекался автомобилями. Арнольд установил партнерские отношения с Bertone и даже поручил производителю кузовов создать уникальный дизайн для MG TD в 1952 году. Их сотрудничество в последующие годы привело к созданию серии DB2/4. После постройки и доставки автомобиля первому владельцу, Bertone гордо представил его на Туринском автосалоне 1957 и 1958 годов.

Согласно документам аукциона, хотя в Bertone планировали выпустить больше таких купе, Aston Martin отказался предоставлять дополнительные шасси.

Текущий владелец заказал полную реставрацию купе с кузовом Bertone в 2019 году, потратив на неё 800 000 долларов (около 73,3 млн рублей). Работы вернули автомобиль к первоначальному виду, каким он был на Туринском автосалоне в 1958 году, включая перекраску в бледно-синий цвет. Были воссозданы новые компоненты для переднего бампера, задних фонарей и большей части интерьера и экстерьера.

Под капотом до сих пор находится оригинальный 2,9-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Aston Martin, который в ходе реставрации был модернизирован для увеличения мощности.