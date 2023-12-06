Nissan и Mitsubishi заявили об инвестициях в подразделение Renault

Объявление об инвестициях в Ampere свидетельствует о том, что новый этап сотрудничества между тремя автопроизводителями нацелен на более прагматичное региональное сотрудничество, после многолетних дискуссий и неопределенности в их партнерстве. Nissan и Mitsubishi подтвердили свои планы вложиться в Ampere: Nissan внесет до 600 миллионов евро, а Mitsubishi — 200 миллионов евро. Ampere была выделена как отдельная структура в рамках Renault, уточняет SPEEDME.RU.