Классический Mini Cooper планирует установить рекорд в честь 60-летия модели

Для празднования 60-летия модели Mini Cooper, Бен Кумбс, энтузиаст и исследователь, решил предпринять уникальное приключение, взяв свой автомобиль на высоту почти 6000 метров. Кумбс, уже знаменитый своими необычными путешествиями, такими как проезд по Америке на TVR и пересечение Африки на Porsche, готов к неожиданным ситуациям в этой поездке.

Он стремится превзойти свой предыдущий рекорд, установленный на TVR Chimaera на высоте 4700 метров в боливийском Альтиплано, используя классический Mini Cooper. Изначально он рассматривал Тибетское нагорье, но в итоге выбрал Южную Америку, в частности Чили и Перу, с их высокими вулканами и древними шахтными тропами, такими как дорога Ауканкильча, достигающая 6176 метров.

По информации Центральной Службы Новостей, Mini 1000 1974 года был нестандартным выбором для такой экстремальной и опасной поездки. Несмотря на модификации для бездорожья и удобство в длительных поездках, включая кастомизированную палатку на крыше, это маленькое авто отличается от обычных выборов, таких как модифицированные пикапы, своими компактными размерами и низким дорожным просветом. Кумбс, владея Mini в течение 16 лет, провел трехлетнюю реставрацию для подготовки к путешествию.