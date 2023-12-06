Компания Porsche продемонстрировала самый раритетный авто из своей коллекции

В 1920-х годах, когда Фердинанд Порше занимал должность главного управляющего в компании Austro-Daimler, расположенной в Винер-Нойштадте (Австрия), он еще не проявлял интереса к спортивным автомобилям с задним расположением двигателя. Тем не менее, он разработал автомобиль под названием ADS-R, который отражал его страсть к скорости и предпочтение маленьким, легким и доступным транспортным средствам.

По информации Центральной Службы Новостей, Фердинанд Порше стремился доказать, что возможно создание компактного автомобиля, способного составить конкуренцию более крупным и мощным моделям того времени. Он поделился своей идеей с Александром Йозефом графом Коловратом-Краковским, известным как Саша, страстным поклонником автоспорта. Для убеждения совета Austro-Daimler в своей идее Порше с помощью финансовой поддержки Саши начал производство четырех гоночных автомобилей ADS-R, которые вскоре получили прозвище «Sascha» в честь своего спонсора. На сегодняшний день один из этих оригинальных автомобилей является старейшим экспонатом коллекции музея Porsche. Сотрудники музея решили вернуть его на улицы, чтобы пережить уникальные ощущения от вождения по историческим улицам города, где автомобиль был создан.

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ADS-R оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра, развивающим мощность в 49 лошадиных сил и способным достигать 4500 оборотов в минуту. Несмотря на то, что сегодня эти характеристики могут показаться скромными, автомобиль все еще демонстрирует отличные характеристики благодаря своему небольшому весу в 598 кг. По словам Яна Хейдака, сотрудника музея Porsche, управлять Sascha очень увлекательно. Отсутствие гидроусилителя руля требует определенных усилий и мастерства.

ADS-R прозвали «ракетой» после участия Порше и Коловрата-Краковского в гонке Targa Florio в 1922 году, где автомобили заняли первое и второе места в классе с двигателями объемом 1,1 литра, в то время как третий вышел из гонки из-за проблем с двигателем. Четвертая машина, с 1,5-литровым двигателем, заняла 19-е место в общем зачете. Sascha участвовал в 52 гонках и выиграл 22 из них, однако Austro-Daimler решил не запускать автомобиль в массовое производство по финансовым причинам.