Модель Toyota GR Yaris получила мотор от Lancer Evolution

Toyota GR Yaris является выдающимся примером раллийного автомобиля нестандартной конструкции, оборудованного мощным турбированным двигателем и продвинутой системой полного привода. Однако, когда стандартные детали Toyota не соответствуют требованиям, тюнинг-студия Dytko Sport предлагает свое уникальное решение: замену трансмиссии на версию от Mitsubishi Lancer Evolution.

Специализированный спортивный магазин Speed Shop в Польше занимается установкой силовых агрегатов от Lancer Evo на различные автомобили. Согласно информации от Engine Swap Depot, этот красный Yaris «Proto» с широкими колёсными арками был создан для раллийного гонщика Кубы Грегулы. Автомобиль получил новый двигатель, основанный на конструкции Lancer Evolution. Под его капотом установлен четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель 4B11T от Evolution X, который работает с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач от Drenth. Мощность передается на обе оси через дифференциалы Drenth Motorsport Gearboxes. Точные данные о мощности не раскрываются, но предполагается, что автомобиль развивает мощность выше заводских 268 л.с.

В салоне установлен полноценный каркас безопасности, утвержденный FIA, гоночные сиденья OMP, многоточечные ремни безопасности, дверные панели из углеродного волокна и система пожаротушения. Также внутри находится стильная рычажная система переключения передач, цифровая приборная панель и новое рулевое колесо. Несмотря на все эти доработки, мастера из Dytko Sport сохранили большую часть оригинального интерьера автомобиля.