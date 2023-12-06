Porsche тестирует необычную установку с мотором V4

Портал CarBuzz выяснил, что речь идет о гибридной силовой установке, в состав которой входит четырехцилиндровый V-образный двигатель с электрической надстройкой. Мотор представляет собой производную от V4, установленного на гоночном Porsche 919 Hybrid, выступавшем в Ле-Мане, а позже установившем рекорд круга на Нюрбургринге.

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Упомянутый Porsche 919 Hybrid оснащался турбомотором V4 2.0 с двумя системами рекуперации энергии — тепловой (в виде дополнительной турбины с электромотором) и кинетической (в виде электромотора на передней оси). Мощность турбомотора составляла около 500 лошадиных сил, а в целом бензоэлектрическая силовая установка гибрида развивала порядка 800-950 лошадиных сил в зависимости от модификации.

Теперь же четырехцилиндровым мотором V4 с электрической надстройкой укомплектовали прототип на шасси 911. При этом журналисты утверждают, что у Porsche пока нет планов выпускать такую модификацию 911 — спорткар по-прежнему будет продаваться с оппозитной «шестеркой». Издание ссылается на собственные источники: якобы компания просто проверяет такую конфигурацию «на жизнеспособность и технологичность».