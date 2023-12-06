Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck. Он стоит 1500 долларов

Tesla выпустила детский Cybertruck за 1500 долларов. У электропикапа, серийный вариант которого наконец дебютировал в начале декабря, появилась уменьшенная версия. Мини-Cybertruck предназначен для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Как и «взрослая» модель, он оснащен электромотором и литий-ионной батареей, а на полной зарядке работает до пяти часов. Стоимость пикапа для маленьких водителей — 1500 долларов, или около 140 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

Габариты мини-копии Tesla Cybertruck не раскрываются, но известна максимальная грузоподъемность — 68 килограммов. Пикап оснащен светодиодными фарами и фонарями, резиновыми шинами и регулируемым водительским сиденьем.

Tesla

Моторчик пикапа развивает до 500 Ватт при номинальной мощности 350 Ватт. Скорость ограничена 16 километрами в час, но родители самых юных владельцев Cybertruck могут принудительно снизить ее до восьми. Батарея обеспечит до 20 километров автономного хода в зависимости от покрытия, скорости и веса ребенка.

Онлайн-магазин Tesla уже принимает заказы на маленький Cybertruck. Поставки планируют начать в конце декабря, но компания не гарантирует, что каждый получит свой пикап до начала рождественских каникул.