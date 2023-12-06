Шоу-румы завлекают потенциальных покупателей привлекательными ценами на автомобили

Китайские автопроизводители снижают цены на популярные модели и предлагают программу trade-in. Эксперты «Открытие Авто» проанализировали итоги продаж ноября, и пришли к выводу, что в лидеры продаж выбились три марки из Китая.

Хороший показатель реализации у Haval — 14,4 тысяч проданных машин (+12%). Кроссовер Jolion купили в количестве 6,1 тысяча штук, он сохранил статус самой популярной иномарки. Его цена составляет мнее 2 млн рублей, и благодаря российской сборке, на него распространяется ряд госпрограмм.

Неплохие показатели продаж продемонстрировал кроссовер Dargo, по 2 тысячи машин каждый месяц. Внедорожник M6 продали в ноябре в количестве 1,8 тысяч экземпляров. Что касается Chery, то покупатели выбирают разные марки — Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Omoda, Jetour. В совокупности продажи Chery составили 11,3 тысяч экземпляров в ноябре (+3% к октябрю).

«В третьей декаде ноября в борьбе за долю рынка ведущие чайна-марки стали снижать РРЦ по ряду моделей и возвращать весомые - в несколько сотен тысяч рублей - поддержки по trade-in и F&I, дарить зимние шины. И декабрь на старте уже отметился ростом активности клиентов, которых привлекли в шоу-румы более гуманные ценники», — прокомментировала ситуацию руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.