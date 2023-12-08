Объявлена цена на седан Exeed Exlantix 2024 года

На китайском рынке стартовали продажи седана Exeed Sterra ES, который в 2024 году доберётся и до российского авторынка, но под другим знаменем: Chery будет продавать автомобиль под брендом Exlantix.

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Sterra ES или Exlantix E03 предлагается в двух вариантах - в одномоторной конфигурации мощностью 252 или 313 л.с., а также в полноприводном варианте, где два электромотора выдают 480 л.с.

Также для седана доступно несколько комбинаций в зависимости от ёмкости аккумулятора: базовая версия с 252-сильным мотором на одной зарядке проезжает 605 км (по циклу CLTC), более мощный вариант на 313 л.с. имеет автономность 570, 720 или 905 км. Двухмоторный седан может преодолеть до 650 км. За 5 минут можно подзарядиться на 150 км пути.

Exeed Sterra ES - большой седан: с длиной кузова 4945 мм и колёсной базой 3000 мм. Вес в зависимости от конфигурации варьируется от 1975 до 2100 кг.

Газета.ру

В стандартную комплектацию входит 5 камер, 8 ультразвуковых радаров и 2 радара миллиметрового диапазона. Топ-модель будет использовать два чипа NVIDIA Orin-X, которые обрабатывают информацию с 12 камера, 12 ультразвуковых радаров, радаров 5-миллиметрового диапазона и 1 лидара. Таким образом, на седане реализован третий уровень автопилота. Все версии автомобиля оснащены интеллектуальной пневматической подвеской и электромагнитной системой демпфирования CDC.

Газета.ру

Цены на модель в КНР стартуют от 248 000 юаней (3,2 млн рублей), в топовой конфигурации седан можно купить за 358 000 юаней (4,63 млн рублей). Российский ценник можно прогнозировать от 5,8 до 7,2 млн рублей, если рассматривать актуальные для Китая комплектации.