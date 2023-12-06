Верховный суд РФ: валокордин — не повод лишать водителя удостоверения

Следы лекарства с наркотическим компонентом, обнаруженные в организме водителя, совсем не обязательно должны становиться безусловным поводом для лишения его прав. В каждом подобном деле существуют обстоятельства, требующие тщательного исследования. Об этом коллегам из нижестоящих судов напомнил Верховный суд, возвращая им дело для нового рассмотрения.

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А поводом для такого жесткого, по меркам судебного сообщества, решения стала история весьма любопытная. Некий водитель Тарусов был остановлен инспекторами на автодороге "Крым" в Белгородском районе еще 19 октября 2022 года. Инспектору показалось, что водитель нетрезв. В качестве обоснований своих доводов он указал "поведение водителя, не соответствующее обстановке". Довольно загадочный термин. Тем не менее в протоколе он указан в качестве признака опьянения. По непонятным причинам водителю не удалось пройти освидетельствование на опьянение на месте.

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Что-то не получалось с выдохом. То ли у водителя, то ли у прибора инспектора. Однако Тарусов не отказывался от прохождения медосвидетельствования. И его повезли в Белгородскую центральную районную больницу. Тем не менее все суды признали его пьяным вплоть до кассационного и вынесли вердикт: лишить прав на полтора года и назначить штраф 30 тысяч рублей. Вроде как с медэкспертизой не поспоришь.

Прибор, в который дышал водитель, не включен в федеральный список приборов по обеспечению единства измерений. Он устарел еще семь лет назад.

И только Верховный суд встал на защиту доводов обвиняемой стороны.

В ходе предыдущих судебных разбирательств, к примеру, адвокат Тарусова не раз указывал, что прибор, которым брали пробы выдоха, не включен в список Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Еще бы, он устарел еще семь лет назад. И в этот список никак включен быть не мог. К тому же у него не было ключевой функции: распечатки показаний. А проводить тест на алкоголь можно только приборами с этой функцией.

Но ВС нашел и более серьезные огрехи в решениях всех нижестоящих судов.

Медики выявили в организме водителя содержание фенобарбитала. Это вещество внесено в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством (список III). До сих пор при обнаружении такого вещества в организме, а именно в моче, водитель признавался нетрезвым однозначно. Несмотря на то, что это вещество входит в состав такого популярного лекарства, как валокордин. Тарусов же последовательно указывал, что принимал это лекарство по назначению врача.

И вот к какому выводу пришел Верховный суд, изучив материалы дела. Нижестоящие суды при вынесении своих решений вообще не учитывали законность использования устаревшего алкотестера. Судья кассационного суда вовсе устранился от проверки и оценки доводов лица, в отношении которого ведется производство по делу. Но, главное, ни один из судов не дал оценки тому, что в организме водителя обнаружили фенобарбитал.

Коме того, Верховный суд указал: не было исследовано заявление водителя, что валокордин он принимал по назначению врача.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в мировой суд.

Но это был еще не конец нашей истории. В мировой суд дело попало уже по истечении сроков отведенных И этот суд принимает решение освободить водителя от наказания и прекратить производство по делу на основании недоказанности обстоятельств. То есть водитель ни в чем не виноват.

Взгляды адвокатов на это дело разделились. Одни считают, что суд только установил: нижестоящие инстанции не учли, что прибор, которым проверяли содержание алкоголя, не мог быть использован. И не обратил внимание на наличие фенобарбитала в организме водителя.

Другие указывают на то, что впервые Верховный суд обращает внимание не на наличие вещества в организме, а на назначение врача к его употреблению. Как отметил адвокат Сергей Радько, решение прогрессивное. В деле говорится, что водитель целенаправленно употреблял валокордин по рекомендации врача. Раньше этого было бы достаточно, чтобы признать его нетрезвым. Любое количество любого вещества из запретных списков может быть признано причиной опьянения. И это проблема законодательства, которое не позволяет водителям употреблять те или иные лекарства даже по назначению врача.