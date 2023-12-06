На аукцион выставили редкий дом на колесах, созданный дизайнером DeLorean

На аукцион Bring a Trailer выставили редкий лот — дом на колёсах Vixen 21 TD 1987 года выпуска. В создании этой модели участвовал дизайнер Билл Коллинз, известный как автор дизайна для знаменитого DeLorean DMC-12.

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Всего с момента выпуска модели было создано всего 376 экземпляров автомобиля. Внутри 6,5-метрового дома на колёсах поместилась кухня, холодильник, микроволновка, несколько спальных мест, баки для питьевой и технической воды, санузел, кондиционер и акустическая система. Кроме того, электроэнергия для бытовых приборов хранится в отдельном аккумуляторе и подзаряжается через солнечные батареи.

Несмотря на все преимущества и редкость автомобиля, торгуется Vixen 21 TD за относительно низкую цену — всего 12,1 тысяч долларов. Аукцион продлится ещё несколько часов.