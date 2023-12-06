Morgan построила новый электрокар

Фирма Morgan показала первый автомобиль с силовой установкой собственной разработки. Это электрический прототип XP-1, на котором британцы будут обкатывать новые для себя технологии и перспективные решения. Электрический привод трицикла спроектирован своими силами. Машина получилась мощнее и лишь на 60 килограммов тяжелее бензинового Super 3. Электрокар поддерживает двунаправленную передачу энергии и, опять же впервые в истории Morgan, оснащен электрическим стояночным тормозом.

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Фирма Morgan Motor Company не оставила идею выпустить что-нибудь электрическое и в подтверждение тому представила экспериментальный трицикл XP-1. Де-факто это прообраз будущих электрокаров марки. На XP-1 будут обкатывать технологии производства, а ещё он поможет инженерам лучше понять, как перенести ездовые характеристики машин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

В целом концепция XP-1 сходна с Morgan EV3. Свой первый электромобиль британская марка представила на Женевском автосалоне весной 2016 года. Запуск серийного производства трицикла неоднократно переносили, но окончательно похоронило проект неудачное партнёрство с поставщиком электрических компонентов Frazer-Nash Energy Systems. Наученные горьким опытом британцы в этот раз пошли другим путем — и разработали силовую установку, что называется, in-house.

Morgan Motor Company

Для Morgan это первый опыт такого рода. Причем помимо самой силовой установки, к ней создали набор инструментальных средств. С его помощью можно проверить совместимость различных компонентов, рассчитать запас хода и смоделировать любой из возможных сценариев поездки. Аэродинамика XP-1 улучшена на 33 процента по сравнению с исходным Super 3. Электрокар поддерживает двунаправленную передачу энергии и, опять же впервые в истории Morgan, оснащен электрическим стояночным тормозом.

Morgan Motor Company

В движение прототип приводит один электромотор, установленный в трансмиссионном тоннеле. Его отдача — 136 лошадиных сил, тогда как трехцилиндровый «атмосферник» Ford Dragon объемом 1,5 литра на Super 3 развивает лишь 118 сил. Батарея емкостью 33 киловатт-часа позволяет проезжать на одной зарядке около 240 километров. Есть у XP-1 и несколько особых фишек. Например, новые аэродинамические колпаки для колес и внешний индикатор состояния аккумулятора.

Morgan Motor Company