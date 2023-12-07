Вышла последняя джимхана погибшего Кена Блока. Видео

Да, мы снова увидим типичную Джимкхану с шикарным дрифтом в разных локациях и некоторыми интересными героями из Мексики. Не знаю как вам, а нам немного грустно слышать визг дымящихся шин без рёва мотора. Всё же электромобили проигрывают классическим гоночным болидам с ДВС в плане звукового сопровождения.