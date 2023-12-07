Вышла последняя джимхана погибшего Кена Блока. Видео

Прежде чем мы трагически потеряли легенду дрифта Кена Блока в начале этого года, он успел снять последнее видео в стиле Джимхана со своей командой Hoonigan. Сегодня его, наконец-то, опубликовали
Электрихана-2, конечно же, демонстрирует невероятные водительские таланты Кена Блока, восхитительное внимание Hoonigan к деталям и эту причудливую электрическую Audi, которая находится где-то между раллийным автомобилем и космическим кораблем, сходящим с ума в Мексике.
Видео Хунигана о Джимхане (и Электрихане) всегда были исключительной демонстрацией возможностей управления автомобилем, автомобильной кинематографии и чистого творчества.
Фактическое действие этого видео занимает около восьми минут, но самый яркий момент из истории Джимханы в титрах в конце определенно стоит внимания. Просто посмотрите.
Покойся с миром, Кен Блок.