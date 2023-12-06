«Москвич 3» подешевел на 200 тысяч рублей

Московский автозавод перед Новым годом сделал дополнительную скидку на кроссоверы «Москвич 3» в размере 200 тысяч рублей, теперь он стоит почти 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.

Там напомнили, что в ноябре «Москвич» ввел безусловную скидку на кроссовер в комплектации «Стандарт» на 100 тысяч рублей. Она продолжает действовать и в декабре.

Теперь кроссовер стоит 2 120 000 рублей. Кроме того при его покупке можно получить доскидку, если сдать старый автомобиль в трейд-ин или купить его в кредит.