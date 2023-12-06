Перечислены конкуренты нового кроссовера Wey 05 в России

В России скоро появится дорогой китайский кроссовер новой марки Wey. Wey — это суббренд Great Wall Motor, как Haval и Tank, а Wey 05 — среднеразмерный гибридный кроссовер, также известный под именами Coffee 01 и Mocha. Модель вот-вот выйдет на российский рынок, и цена уже известна — 6 499 000 рублей. То есть он окажется в одной ценовой категории с рамным Tank 500, а вот конкурировать будет с Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, который стоит значительно дешевле (от 4 850 000 без учета скидок), и Skywell HT-i (от 4 450 000 рублей).

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Кроссовер с индексом 05 станет первой моделью Wey на российском рынке. Его предложат с бензоэлектрической установкой, состоящей из ДВС и двух электромоторов, которые суммарно развивают 295 лошадиных сил. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за пять секунд, а расход топлива на 100 километров составляет 7,7 литра.

Wey

Wey

Wey

Wey

Wey

Wey

В салоне у Wey 05 высокий центральный тоннель, «парящий» дисплей мультимедийной системы, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и панорамная крыша. Также обещаны проекционный дисплей с дополненной реальностью и сиденья с функциями вентиляции и массажа.

В продажу модель поступит в первом квартале 2024 года (январь-март).