Новую «Волгу» забыли в гараже на 30 лет и теперь продают в Москве

В Москве за 750 тысяч рублей предлагают купить ГАЗ-31029 «Волга» 1992 года. Сразу после покупки владелец поставил машину в теплый гараж, где она провела три следующих десятилетия. За долгие годы простоя автомобиль сохранился в превосходном состоянии. По словам продавца, седан полностью обслужен и готов к эксплуатации на дорогах.

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Представленная «Волга» в стандартной комплектации окрашена в редкий для модели бежевый оттенок. У седана сохранились штатные колпаки колес, левое наружное зеркало, а также радиоприемник и заводской набор инструментов. Кроме того, владелец оставил номерные знаки советского образца. Транспортное средство стоит на учете в ГИБДД с 1992 года.

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Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

В движение ГАЗ-31029 приводит 90-сильный карбюраторный двигатель ЗМЗ-402, который позволяет почти пятиметровому седану разгонятся до 147 километров в час. По словам владельца, в автомобиле заменены все технические жидкости, поэтому модель полностью готова к эксплуатации. Приобрести «капсулу времени» можно за 750 тысяч рублей.