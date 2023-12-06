Honda представит автомобиль в стиле Tesla Cybertruck

Honda представит на выставке CES в Лас-Вегасе концептуальный автомобиль с клиновидной формой кузова, напоминающий пикап Cybertruck от Tesla.

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В преддверии дебюта японский автопроизводитель распространил изображение, частично раскрывающее внешность автомобиля. Компания не привела технических характеристик новинки, но сообщила о том, что представит модели глобальной серии электромобилей, а также ключевые технологии, иллюстрирующие развитие и трансформацию бренда.

На изображении видно, что дизайн концепта отличается резкими очертаниями, а на передней части сверху расположена фара в виде узкой полосы.