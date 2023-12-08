Ретродизайн нового Renault 5 перестал быть секретом

Сюрприз испортила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), которая опубликовала патентные изображения одной из самых ожидаемых новинок Renault за два месяца до презентации, намеченной на февраль 2024 года. Renault 5 — это доступный электрический хэтчбек, название и облик которого отсылает к модели R5 из 70-х годов прошлого века. Как и предполагалось, серийный вариант мало отличается от одноименного концепта, дебютировавшего в 2021 году.

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Как пишет Carscoops, который обнаружил изображения серийной модели в базе WIPO, Renault 5 претендует на звание одного из самых доступных электрокаров на европейском рынке — он будет стоить около 25 тысяч евро (2,4 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В его основу ляжет платформа AmpR Small, ранее известная как CMF-B EV, а на одном заряде батареи емкостью 52 киловатт-часа электрохэтч будет проезжать около 400 километров.

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Будут у электрокара и необычные решения. Например, поддержка технологии V2G, с помощью которой излишки энергии можно отдавать обратно в магистральную электросеть.

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Renault / Carscoops.com

Что касается дизайна экстерьера, то Renault 5 сохранил форм-фактор своего предшественника: у него пять дверей (задние дверные ручки вынесены на стойки), расширенные колесные арки а-ля R5 Turbo, а задние фонари выступают продолжением боковых панелей кузова, что уменьшает завихрения и улучшает общую аэродинамику. В капот встроен индикатор заряда батареи в виде цифры 5, — там, где у оригинального R5 был воздухозаборник. Аналогичную «фишку» Renault недавно применил на прототипе нового Twingo: на его капот вынесли трехсекционный индикатор.