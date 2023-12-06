КПП «Верхний Ларс» закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс» на границе России и Грузии закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада, пишет пресс-служба МЧС Северной Осетии.

КПП «Верхний Ларс» закрыт для всех видов транспорта
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что движение приостановлено на участке трассы от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

В пресс-службе уточнили, что запрет действует с 19:10 среды. Он будет действовать до особого распоряжения.

Участникам движения следует планировать свои поездки в соответствии со складывающейся обстановкой, отметили в МЧС.

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