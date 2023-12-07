Fiat рассекретил рамный пикап Titano и объявил о начале сбора предзаказов

Модель итальянской марки адресована странам Латинской Америки и Африки. Известно, что «начинка» грузовика будет отличаться в зависимости от рынка.

Марка Fiat, принадлежащая автогиганту Stellantis, подготовила новый пикап. Он был официально анонсирован ещё в конце прошлого года, в мае 2023-го были опубликованы тизеры и названо его имя – Titano. Минувшим летом итальянская марка показала интерьер среднеразмерного грузовика, теперь же компания рассекретила внешность рамного пикапа и уточнила, что он предназначен для стран Латинской Америки и Африки.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Fiat Titano является близнецом Peugeot Landtrek, который появился в 2020 году. Напомним, «француз» создан в партнёрстве с Changan, так что у него есть и другие клоны от «поднебесных» брендов – Kaicene F70 (экспортное название – Changan Hunter), а также Changan Lantop (модель представлена и в РФ под именем Hunter Plus).

Судя по экстерьеру, Fiat Titano не планирует скрывать своего родства с Peugeot Landtrek. У него аналогичная головная оптика, такие же выштамповки на капоте, аналогичным образом оформлена нижняя часть переднего бампера с противотуманками и интегрированным воздухозаборником. К отличиям можно отнести только оформление решётки радиатора, которая лишилась хромированной окантовки и получила рисунок в виде сетки с объёмными прямоугольными элементами, названием марки и флагом Италии, разместившимся сбоку.

Интерьер у новинки такой же, как у «донора». Автомобиль получил отделку салона кожей, информационно-развлекательную систему с большим центральным тачскрином, кроме того, в список оборудования входят камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и функция помощи при спуске.

В компании пояснили, что новая модель будет позиционироваться по-разному в зависимости от рынка. Так, в Бразилии рамный пикап будет «покорять» клиентов Fiat дизайном, технологиями и своими внедорожными возможностями, а в Алжире «в фокусе» окажутся топливная экономичность и мощность Titano. Ещё производитель пояснил, что техника будет отличаться в разных странах.

Пока что в компании рассказали только о «начинке» версии для рынка Алжира, где сегодня стартовал приём предзаказов (здесь модель предлагается в модификациях Single Cab 4x2 и Double Cab 4x4). Грузовик доступен с базовым мотором Peugeot Landtrek – речь идёт о дизеле объёмом 1,9 литра, который выдаёт 150 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. В пару этому двигателю предложили шестиступенчатую механическую коробку передач. Стоит отметить, что в гамме французского «донора» есть ещё бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра с отдачей в 210 л.с. (320 Нм).