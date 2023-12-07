В России стартовали продажи нового Kia Sorento в топовой версии

Как выяснила "Российская газета", представленный летом Kia Sorento стараниями специалистов по параллельному импорту добрался до российского рынка. Одно из предложений - кроссовер в топовой версии Master Gravity.

Выставленный на продажу Kia Sorento оснащён бензиновым 282-сильным двигателем объёмом 2,5 литра и 8-диапазонным "автоматом", привод - 4WD.

Российская газета

В состав комплектации входит обширный перечень оборудования, включая панель приборы Supervision, камеры кругового обзора, сиденья с памятью и вентиляцией, раздельный климат, адаптивный круиз-контроль со всеми прилагающимися ассистентами для его работы, премиум-аудиосистема, автопарковщик и так далее.

Российская газета

Цена Kia Sorento Master Gravity - 7 500 000 рублей.