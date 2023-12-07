Импорт легковых автомобилей в РФ вырос в четыре раза за январь-ноябрь 2023 года

За 11 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что 63% от этого количества пришлось на новые машины, объем импорта которых с января по ноябрь составил 628,6 тыс. единиц. Это в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным аналитиков агентства, импорт новых легковых машин в ближайшие несколько месяцев снижаться не будет, так как на рынке продолжают появляться новые бренды и есть тенденция к расширению модельного ряда уже представленных марок.