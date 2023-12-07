Еще одна китайская марка будет делать машины в РФ

В компании GAC рассматривают варианты сборки своих автомобилей в России.

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Китайский бренд GAC озвучил планы по России на 2024 год: на рынок должны выйти четыре новых модели, заявил представитель GAC Motor Rus Юрий Павлов на конференции АвтоRestart-2023. Отметим, что пара перспективных моделей уже известна: это паркетник GS3 и премиум-минивэн M8.

Пока же в российской линейке только две модели – GS5 и GS8. Но в более отдаленном будущем расширить присутствие планируется не только введением новых моделей основного бренда: помимо этого, предусматривается появление электрического суббренда Aion.

Впрочем, главной новостью стоит считать другое заявление Юрия Павлова: в GAC «думают над локализацией» своих моделей в России. Больше информации у нас будет после появления стратегии промышленного развития GAC в России – компания планирует представить ее в скором времени.