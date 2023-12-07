Холдинг «Автодом» предупредил о повышении цен у всех автокомпаний в 2024 году

«После повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса национальной валюты среди покупателей возобладало ожидание снижения цен. Однако массового снижения розничных цен не будет, такой практики за последние годы на российском авторынке не было. С начала 2024 года мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Большинство производителей хотели бы поднять уже в этом году, но не испытывают желания остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость», — сказал Ольховский.